США не поддержали мораторий ВОЗ на третью прививку от COVID-19

США отклонили призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса COVID-19 третьей дозой компонента, заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы определенно ощущаем, что это (временный мораторий - Ред.) неверный выбор, и что мы можем сделать и то, и другое" , - сказала Псаки, имея ввиду возможность предоставить жителям США третью дозу вакцины и отправку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире, и призвала остальных следовать примеру американцев.

"В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам" , - отметила Псаки.

Поставки вакцины США являются частью обещания президента Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.