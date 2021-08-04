Макрон сообщил, какой привился COVID-вакциной
Президент Франции Эммануэль Макрон, который в декабре перенес коронавирус COVID-19, привился в мае одной дозой вакцины Pfizer, сообщает Страна.ua.
"Я получил одну дозу вакцины Pfizer 31 мая. Я получил одну дозу, как и 43 млн соотечественников", - сказал он в коротком видео, опубликованном в ответ на вопросы пользователей о вакцинации в своем Instagram.
"Поскольку я ранее болел, меня считают полностью привитым от коронавируса", - заявил он.
Президент Франции призвал вакцинироваться.