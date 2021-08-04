Макрон перечислил свободные от COVID-пропусков зоны

Санитарные пропуска во Франции не будут распространяться на детские сады, школы и университеты, заявил президент страны Эммануэль Макрон в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram, сообщает Лента.Ру.

"Я буду предельно ясен насчет санитарного пропуска (…), он будет обязательным и уже является обязательным для посещения определенных мероприятий, но для занятий, начиная от детского сада и заканчивая университетом, санитарный пропуск не потребуется" , — заявил Макрон​​​.

12 июля французский лидер объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В их числе оказались санитарные пропуска или наличие отрицательных тестов на коронавирус при посещении баров, ресторанов, самолетов и других мест скопления людей.