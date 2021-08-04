Начали действовать новые правила въезда в Украину

Украина с 5 августа вернула ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, а также обязала проходить самоизоляцию прибывших из Индии и РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" обнародованы на сайте правительства.

Согласно тексту документа, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, смогут вернутся домой беспрепятственно. В дальнейшем украинцы смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии, по крайней мере, одной прививки от COVID-19.

Иностранцы при пересечении границы обязаны иметь полный курс вакцинации или негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда, и страховой полис.

При отсутствии полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома", которое начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат ПЦР или экпресс-тест на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или лечение.

Для прибывших из РФ и Индии, а также тех, кто находился на их территории в течение семи дней за последние 14 дней, возможности досрочно прекратить самоизоляцию не будет: они обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Если въезжающий откажется от активации приложения "Вдома", ему откажут в пересечении границы.

Кроме этого, самоизоляция предусмотрена и для граждан, прибывающих из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Она не коснется лиц, не достигших 18 лет; работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, а также участников внешнего независимого оценивания.

Обязательная самоизоляция не предусмотрена также для лиц, которые намерены поступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к поступлению в государственные высшие учебные заведения, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме; соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, а также одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей указанных лиц.

Въезд на подконтрольную правительству территорию Украины без самоизоляции также разрешен гражданам Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором, лиц, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19. А также граждан Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.