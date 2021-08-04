Ливень затопил Хмельницкий - люди передвигались на лодках

Хмельницкий накрыл мощный ливень с градом 4 августа, и в результате непогоды в городе остались затопленными многие улицы, а в некоторых местах потоки воды даже смыли асфальт, было затруднено движение транспорта, сообщает РБК-Украина.

Жители Хмельницкого сняли последствия разгула стихии на фото и видео, после чего кадры разместили в сети.

Обильные осадки довольно быстро превратили дороги и улицы в бурлящие реки, так как водостоки не справлялись с большим количеством дождевой воды. А вот во дворах образовались "бассейны", в которых стояли припаркованные авто.

Фото: facebook.com

Значительно подтопило улицы Заричанскую, Черновола, Грушевского, Вайсера, Геологов, проспекты Мира, Свободы, Проскуровского подполья и прочие.

Фото: facebook.com

Также залило подземные переходы, а люди передвигались по городу, по колено в воде. Кстати, некоторые находчивые жители Хмельницкого даже достали лодки, и в прямом смысле слова плавали по улицам.

Крупный град оставил после себя в микрорайоне Выставка "холмики".

Фото: facebook.com

Как передает местное информационное агентство "ХМ-Инсайд", около Каменецкого моста на улице Толстого внедорожник застрял в воде, заблокировав движение для других автомобилистов.

А вот в микрорайоне Озерная движение остановила грязная "река".

Автор: Владимир Костырин