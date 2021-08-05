В Турции из-за пожаров эвакуировали сотрудников ТЭЦ

Природный пожар, вплотную приблизившийся к тепловой электростанции в турецкой провинции Мугла, вынудил власти эвакуировать с этого объекта всех работников, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации агентства "Анадолу" огонь, распространению которого способствуют сильные порывы ветра, достиг проволочного заграждения вокруг объекта. С территории электростанции вывезены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Пожары в ряде провинций Турции полыхают уже седьмой день подряд. Они опустошили леса и сельскохозяйственные угодья, а также населенные районы на средиземноморском и эгейском побережьях.