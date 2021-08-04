Чауса под домашним арестом будет охранять СБУ - адвокат

Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал как прошло судебное заседание по избранию меры пресечения для экс-судьи, после которого его отправили под домашний арест, сообщает Страна.ua.

Слушание дела в ВАКС 4 августа продлилось с двух часов дня почти до 12 ночи - то есть около 10 часов. Кравец рассказал, о чем шла речь на судебном заседании. По его словам, темы двух похищений Чауса (из Украины в 2016 году и из Молдовы в 2021-м) практически не касались.

"Мы заявили отвод судье, его сначала долго рассматривали, нам отказали. А дальше спорили, выступали. Прокурор настаивал на аресте, мы были против. Вопросов похищения Чауса касались лишь частично. Мы упоминали эти факты, доказывая ненужность ареста. Ведь когда Чауса выкрали из Молдовы и незаконно удерживали на территории Украины, Чаус не скрывался: он смог убежать от похитителей и сам обратился в правоохранительные органы Украины. Сам Чаус рассказал о похищении только в общих чертах" , - отметил Кравец.

По его мнению, НАБУ, вероятнее всего, подаст апелляцию на решение ВАКС и продолжит добиваться содержания под стражей для Чауса. Тем временем уже с завтрашнего дня начнутся допросы. Где и как они будут проходить, пока неизвестно. Мера пресечения в виде домашнего ареста для Чауса останется в силе до 18 августа.