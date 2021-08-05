Расследование "Вагнергейт": в Bellingcat ожидают встречи с Зеленским

Анонсированное еще зимой расследование международной команды Bellingcat по делу "ЧВК Вагнера" точно выйдет. Журналисты хотят, чтобы оно было максимально объективным, поэтому ожидают встречи с украинским президентом и опровергают, что его Офис пытался давить на них, сообщает Сегодня.

Об этом заявил шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал Bellingcat проводить расследование, в интервью "Бабель".

"Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что Ермак (глава ОПУ. – Ред.) уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat – полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat" , – сказал Доброхотов.

Он добавил, что затягивает расследование желанием дать высказаться каждой из сторон.

"Журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его Офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог. И сейчас шансы на такой диалог есть" , – объяснил журналист.

Он добавил, что пока диалог затягивается из-за организационных моментов, но, "скорее всего, общение состоится". По словам Доброхотова, сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом "вагнеровцев" и "один был бы очень неприятен действующей власти, второй – не так неприятен".