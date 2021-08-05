Фирташ будет отбивать Запорожский ТМК у государства

Компания "Толексис Трейдинг Лимитед" будет оспаривать решение Хозяйственного суда Запорожской области по возврату Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства, сообщает Украинская правда.

"Данное решение принял Хозяйственный суд Запорожской области - суд первой инстанции. Согласно законодательству, решение этого суда вступает в силу только в случае, если не будет обжаловано в отведенный законодательством срок. Безусловно, мы считаем это решение ангажированным и несправедливым и будем его обжаловать" , - прокомментировал решение суда адвокат "Толексис Трейдинг Лимитед" Роман Чишинский.

Чишинский напомнил: "В суде высшей инстанции было доказано, что все аргументы, на которые ссылается Специализированная антикоррупционная прокуратура и Фонд государственного имущества Украины по делу ЗТМК – неправомерные".

Адвокат уточняет: "28 января 2021 Высший антикоррупционный суд Украины полностью оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются Фонд госимущества и Специализированная антикоррупционная прокуратура, подтвердив отсутствие этих нарушений".

Напомним, Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства, ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.