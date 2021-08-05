Ирак отменил рейсы в Минск из-за мигрантов в Литве

В течение следующих 10 дней должны быть отменены рейсы из Ирака в Минск. Именно на самолетах на белорусскую территорию могли прибывать мигранты, откуда впоследствии могли перебираться в Литву, сообщает Страна.ua.

Об этом в интервью изданию Baltic News Service заявил посол ЕС в Ираке Мартин Хут.

"Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Насколько мы понимаем, компания "Иракские авиалинии" проинформировала об этом все туристические агентства страны" , - заявил он.

Правительство Ирака уже сформировало комитет для расследования незаконного ввоза мигрантов в Литву через Беларусь.