Россию призвали не признавать независимость Абхазии

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание так называемой независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление с требованием распространил СБ ООН, приурочив его к годовщине событий 2008 года, сообщает Лента.Ру.

"Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию...без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии" ,— говорится в заявлении.

Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания осудили Россию за военное присутствие в республиках. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, независимость республик является реальностью, которую невозможно игнорировать.