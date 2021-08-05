Состоялся визит Ермака и Кулебы в Белый дом - подробности

В Вашингтоне состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщает Интерфакс-Украина.

"Собеседники обсудили подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с президентом Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке (Украины – Ред.) и совместные усилия Украины и США ﻿ в мирном урегулировании российско-украинского конфликта" , - сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ.

Во время пребывания Ермака и Кулебы в США запланированы также встречи с, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров.