В Бангладеш молния убила 17 гостей свадьбы

По меньшей мере 17 гостей свадебной вечеринки погибли в Бангладеш от удара молнии, сообщает Украинская правда.

Кроме 17 убитых, еще 14 человек включительно с женихом, получили травмы утверждает ВВС. Инцидент произошел в прибрежном городке Шибгандж, когда гости высадились с лодки и направлялись к дому невесты. По словам местных жителей, в группу людей попало несколько молний.

Издание добавляет, что ежегодно сотни людей в Южной Азии погибают от молний. В 2016 году Бангладеш объявил молнию стихийным бедствием, когда только за месяц от нее погибли более 200 человек, в том числе 82 человека за один день.

Эксперты отмечают, что вырубка лесов сыграла решающую роль в росте количества смертельных ударов молнии.