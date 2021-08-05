Новолуние в августе: когда наступит, что можно и нельзя делать

Новолуние - это такое положение Луны на небе, когда она обращена к Земле всей неосвещенной стороной. Увидеть ее сразу мы не можем - только через несколько дней. В этот период она представляется людям в форме полумесяца, сообщает УНИАН.

Нюанс такого расположения в том, что Луна в этот период находится почти на таком же расстоянии к Солнцу, как и Земля. Момент, когда Луна находится не "почти", а "точно" на таком же расстоянии, называется солнечным затмением.

Когда новолуние в августе 2021 - дата

Первый лунный день последнего месяца лета наступит в 03:46 по киевскому времени. Небесное светило будет находиться в созвездии Льва. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:46, а закат в 20:57.

Что можно делать в новолуние 8 августа

Считается, что в воскресенье откроются возможности для решительных действий. Лев будет покровительствовать амбициозным людям и окажет им свою поддержку. Наибольший прилив сил и энергии почувствуют те, кто умеет трансформировать свою работоспособность в результат и не боится трудиться ради своего будущего.

Астрологи говорят, что новолуние - хороший период для новых проектов, разработки планов, внедрения инноваций. Любые начинания увенчаются успехом, если вы преодолеете страхи и сомнения.

Лев - обаятельный и общительный знак Зодиака. Эти качества он "передаст" и во время новой луны. В период активности небесного светила у вас появятся новые знакомства и увлекательные встречи. Экстравертам повезет особенно - харизма будет "бить ключом".

Что нельзя делать в новолуние 8 августа

Новолуние в знаке Льва как благосклонно, так и коварно - очень нелегко будет сохранить баланс. Вам придется быть внимательными и следить за собой, чтобы не уйти с головой в работу или развлечения. "Перевес" может негативно отразиться на здоровье.

Астропрогноз не рекомендует принимать участие в крупных денежных операциях - есть риск понести потери. То же самое касается и непредвиденных трат, поэтому отнеситесь к финансам особенно серьезно. Лучше всего использовать принцип "семь раз отмерь - один раз отрежь".

Учитывая то, что новолуние - это время новых начинаний и перезагрузки, вполне уместно будет устроить себе разгрузочные дни - так у вас получится "обновить" организм, повысить жизненный тонус и улучшить общее состояние здоровья.