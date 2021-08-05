В Украине спрогнозировали начало вспышки коронавируса

В Украине в ближайшие две недели следует ожидать вспышку заболеваемости коронавирусом. Об этом в среду, 4 августа, заявили специалисты Киевской школы экономики, сообщает Корреспондент.

Эксперты отмечают, что на предстоящий рост заболевания указывает возросшее число госпитализаций с диагнозом коронавирус.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченка, в зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране.

Регионами "временной безопасности" является Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области, которые "неделю за неделей показывают колебания в сторону убывания на плато".

"Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течении ближайших двух недель" , - заявил Ганиченко.

Аналитик КШЭ отмечает, что в среднем количество умерших от коронавируса за сутки составляет 15 человек, в то же время, растет занятость реанимационных койек и койек "с кислородом".