В ДТП под Хмельницким погиб ребенок

На автодороге в с. Бережанка Чемеровецкой территориальной общины Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие в котором погиб ребенок, сообщает Корреспондент.

Как утверждает ГСЧС, во время движения по автодороге перевернулся грузовой автомобиль. На место ДТП были направлены чрезвычайники 20 Государственной пожарно-спасательной части пгт Чемеровцы. Уже на месте они увидели, что в салоне на момент аварии находился пятилетний мальчик. Ребенок погиб на месте.

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"Сначала бойцы ГСЧС деблокировали из-под грузового автомобиля тело погибшего ребенка. Далее они отсоединили клеммы от аккумуляторной батареи и перекрыли вентели газового оборудования, чтобы предотвратить возгорание" , - говорится в сообщении.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. О водителе грузовика в службе спасения ничего не сообщают.