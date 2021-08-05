Минсоцполитики ищет нарушителей: за что могут лишить субсидии

Количество получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ в Украине практически не изменилось, даже несмотря на усиленные проверки субсидиантов. Во время верификации летом-2021 в первую очередь находят нарушителей, которые получают субсидии при наличии крупных депозитов или совершают дорогостоящие покупки, сообщает Сегодня.

Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная в эфире телеканала LIVE.

"Проверки выявили определенное количество людей, имеющих большие депозитные счета, осуществляющих дорогостоящие покупки. Но субсидия – это о справедливости. Фактически налогоплательщики помогают тем, кто не может самостоятельно оплачивать свои коммунальные услуги. Тем не менее, по статистике даже после проверки в этом летнем периоде субсидиантов ровно столько, сколько было прошлым летом" , – сказала Лазебная.

За что могут лишить субсидии

Общая площадь жилья превышает 120 кв. м в многоквартирном доме или 230 кв. м в индивидуальном доме; Есть авто, которому менее пяти лет с даты выпуска, или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска; В течение последнего года куплена квартира, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более; Есть банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн; В течение года была продажа или покупка иностранной валюты и/или банковских металлов более чем на 50 тыс. грн; Задекларировано отсутствие дохода, но при этом человек находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком); Есть задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца; Не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период; Нет доходов, при этом человек нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

Напомним, с 1 мая 2021 года части украинцев для получения субсидии придется снова подавать документы. Это нужно в трех случаях (и если субсидия предоставлялась по безналу):