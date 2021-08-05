Минсоцполитики ищет нарушителей: за что могут лишить субсидии

Минсоцполитики ищет нарушителей: за что могут лишить субсидии

Количество получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ в Украине практически не изменилось, даже несмотря на усиленные проверки субсидиантов. Во время верификации летом-2021 в первую очередь находят нарушителей, которые получают субсидии при наличии крупных депозитов или совершают дорогостоящие покупки, сообщает Сегодня.

Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная в эфире телеканала LIVE.

"Проверки выявили определенное количество людей, имеющих большие депозитные счета, осуществляющих дорогостоящие покупки. Но субсидия – это о справедливости. Фактически налогоплательщики помогают тем, кто не может самостоятельно оплачивать свои коммунальные услуги. Тем не менее, по статистике даже после проверки в этом летнем периоде субсидиантов ровно столько, сколько было прошлым летом", – сказала Лазебная.

За что могут лишить субсидии

  1. Общая площадь жилья превышает 120 кв. м в многоквартирном доме или 230 кв. м в индивидуальном доме;
  2. Есть авто, которому менее пяти лет с даты выпуска, или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;
  3. В течение последнего года куплена квартира, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более;
  4. Есть банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн;
  5. В течение года была продажа или покупка иностранной валюты и/или банковских металлов более чем на 50 тыс. грн;
  6. Задекларировано отсутствие дохода, но при этом человек находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком);
  7. Есть задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца;
  8. Не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
  9. Нет доходов, при этом человек нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

Напомним, с 1 мая 2021 года части украинцев для получения субсидии придется снова подавать документы. Это нужно в трех случаях (и если субсидия предоставлялась по безналу):

  • при обращении в первый раз или за помощью на приобретение сжиженного газа и печного топлива;
  • при обращении переселенцев и тех, кто оформлял помощь на съемное жилье;
  • если субсидию назначали без учета родственников, которые не живут по месту прописки.
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