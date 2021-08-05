Украинкам хотят поднять зарплаты

Власть заявила о намерении уменьшить гендерный разрыв в оплате труда к 2023 году. В частности, ведомство разработало проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда и уже в ближайшее время ее вынесут на общественное обсуждение, сообщает Корреспондент.

В Минэкономики﻿ отмечают, что женщины в Украине, выполняя одну и ту же работу, что и мужчины, получают на руки на 18% меньше.

"Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. В результате существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине" , - рассказала заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

В то же время она отметила, что в последнее время работодатели стали подымать зарплату женщинам, однако - недостаточно, чтобы сравниться с заработком мужчин.

Напомним, в Украине всего 164 136 государственных служащих. Из них женщин 74%, а мужчин - 26%.