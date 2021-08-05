Курс валют НБУ на 5 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 4 августа, повысился на 7 коп до 26.91 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 31.95 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.69 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 37.49 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 29.78 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 7.03 за 1 польский злотый.