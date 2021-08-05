Курс валют НБУ на 5 августа

Курс валют НБУ на 5 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 4 августа, повысился на 7 коп до 26.91 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 31.95 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.69 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 37.49 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 29.78 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 7.03 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.909400 +0.068
EUR Евро 31.948200 +0.057
RUB Рубль 0.368890 +0.001
GBP Фунт стерлингов 37.486100 +0.129
CHF Швейцарский франк 29.781900 +0.067
PLN Польский злотый 7.034000 +0.033
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