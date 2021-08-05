Мобильные абоненты жалуются на неожиданное списание денег

Сотовые абоненты пожаловались на непонятные списания денег с их счетов мобильными операторами. О подобных случаях в социальных сетях рассказали пользователи всех трех крупнейших операторов, сообщает UBR.

Одна из клиенток "Киевстара" заявила, что "уже не первый раз" вынуждена вносить месячную абонплату (400 грн) по два раза в месяц. В комментариях на подобную проблему также пожаловались абоненты Vodafone и lifecell.

По данным Нацкомиссии регулирования связи и информатизации, за первое полугодие 2021 года зафиксировано более 2,8 тыс. обращений от пользователей мобильной связи.

Потребители чаще выражали свое несогласие со снятием средств с лицевого счета и с размерами тарифов. Также абоненты жалуются на плохую связь или ее отсутствие.

Киевстар несанкционированные списания исключает

В компании сообщили, что разобрались с жалобой. Часть средств на счете была использована на другие услуги, поэтому их не хватило для оплаты пакета в месяц.

В "Киевстаре" отметили, что все мобильные операторы пользуются сертифицированными системами биллинга от ведущих международных компаний. Компания использует Business Support System (BSS) от шведской компании Ericsson.

"Эти системы исключают факт списания платы за один пакет услуг дважды" , – подчеркнули в "Киевстаре".

По наблюдениям оператора, иногда абоненты хоть и пополняют счет на сумму, необходимую для оплаты пакета услуг на месяц или 4 недели, но часть этих средств используют на другие сервисы: международные звонки или звонки на стационарные номера, отправка SMS и т.д., – они могут оплачиваться отдельно.

И когда наступает время для оплаты услуг (через месяц/4 недели), то оказывается, что средств на счете не хватает.

В таком случае абонентам предоставляется пакет услуг в день, чтобы они оставались на связи.

Чтобы получить полный пакет услуг достаточно пополнить счет на сумму, которой не хватает. Можно либо дождаться полуночи, когда плата снимется автоматически, либо же заказать ее внеочередное снятие в фирменном приложении или по специальному короткому номеру.

Vodafone выстроил защиту от подключения ненужных услуг

Во втором по величине сотовом операторе заявили, что "при детальном рассмотрении таких обращений выясняется, что абонент самостоятельно подключил сервис или заказал пакет услуг" .

"Подключение любой контент-услуги в Vodafone организовано таким образом, что клиент обязательно, своим активным действием, должен подтвердить решение заказать услугу. Без этого контент-услуга не может активироваться, мы технически способны подключать услуги только таким образом. На этом построено наше взаимодействие с контент-провайдерами. Это является обязательной международной практикой Vodafone во всех странах присутствия" , – заявили в пресс-службе компании.

Прежде, чем подключиться, такие услуги требуют до шести действий клиентов. Это может быть или отправка SMS на соответствующий короткий номер, или активация услуги на странице ресурса.

Каждый подобный запрос рассматривается индивидуально, подчеркнули в Vodafone.

"Красный" оператор рассказал об еще одном возможном варианте возникновения непонимания со стороны абонентов – о ежедневной тарификации.

Такая функция предусмотрена во всех действующих тарифах Vodafone.

Ежедневная тарификация дороже, чем пакетные расценки. Поэтому в компании напоминают о необходимости пополнить счет вовремя. Пользователи могут и сами установить себе напоминание, например, в фирменном мобильном приложении оператора.

Lifecell может снимать дважды в месяц

У абонентов lifecell плата за пакет услуг снимается каждые четыре недели или 30 дней в зависимости от тарифа, на котором обслуживается абонент.

Сумма со счета абонента снимается автоматически при наличии достаточных средств. Поэтому нет необходимости набирать какие-либо комбинации (USSD-команды).

"Дважды в месяц у абонента lifecell могут снять плату за пакет услуг только в одном случае – это если у абонента тарифный план с 4-недельным пакетом услуг и он оплачивает 1-3 числа, тогда следующая плата будет списана 29-31 числа того же месяца" , – сообщили в компании.

Оператор отметил, что его абоненты имеют возможность самостоятельно предзаказать пакет услуг заранее через фирменное приложение или с помощью USSD-запроса.

Это может быть актуально, например, когда минуты звонков или интернет-трафик были использованы до конца срока действия пакета услуг.