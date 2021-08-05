Сытник допускает, что дело Чауса могут забрать у НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает, что дело экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса после решения ВАКС о его домашнем аресте могут незаконно забрать у НАБУ и передать другому органу, сообщает Зеркало недели.

“Пока я не вижу намерений поступить таким образом. Но если еще два года назад я бы сказал, что это невозможно, то сегодня, исходя из последних событий, в частности дела Татарова (замглавы ОПУ Олег Татаров - ред.), — возможно все. Были придуманы и использованы механизмы, которых до 2019 года просто не существовало. Когда, к примеру, Печерский суд напрямую вмешивается в дискрецию прокурора и обязывает его передать дело из НАБУ другому органу”, - рассказал Сытник в интервью изданию.

Он обратил внимание на то, что к сожалению, эти механизмы уже опробованы. И главное, что за их применение никто не понес наказания. НАБУ, по словам Сытника, отправляло пачки писем в Высший совет правосудия — безрезультатно.

“Поэтому исключить применение такого сценария в нарушение закона о НАБУ (ст.36 УПК запрещает передавать другим органам дела, находящиеся в подследственности НАБУ) я не могу. Все сейчас происходит по беспределу. Мы не можем исключать попыток передачи этого дела другим следственным подразделениям. Тем более что сейчас активно разгоняется в медиа ложная информация о существовании якобы какого-то личного конфликта между мной и Чаусом” , - отметил директор НАБУ.

Сытник добавил, что тем самым создаются предпосылки для заявления о существовании конфликта интересов, на основании которого можно забрать у НАБУ дело Чауса. По словам директора Бюро, это известный и очень примитивный прием. Сытник добавил, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции завалено заявлениями о том, что у него якобы конфликт интересов чуть ли не со всеми подозреваемыми в делах, расследуемых НАБУ.