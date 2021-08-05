В США хотят создать День памяти жертв COVID-19

Группа американских сенаторов от Демократической партии предложила объявить каждый первый понедельник марта "Днем памяти жертв COVID-19". Об этом заявили на сайте сенатора Элизабет Уоррен, сообщает Буквы.

Инициатором законопроекта стала именно Уоррен, которая потеряла старшего брата из-за пандемии. К ее инициативе присоединились сенаторы Эдвард Марки и Мартин Генрих.

"Наши сердца болят от всего и через каждого, кого эта пандемия унесла у нас, и поэтому я инициирую эту резолюцию вместе с сенаторами Марки и Генрихом, чтобы почтить память семей, друзей, соседей, которых мы любили, а также тех, кто до сих пор страдают из-за пандемии", - заявила сенатор.

Она напомнила, что в США более 613 000 человек умерли вследствие заражения COVID-19. По ее словам, каждая американская семья похоронила друга или родственника, которые заболели коронавирусом.

Резолюцию поддержали представители организации Marked By COVID, которые пытаются помогать семьям, которые потеряли своих членов через коронавирус. 1 марта этого года организация инициировала проведение более 199 мероприятий в память о жертвах коронавируса на территории США.