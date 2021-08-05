Бизнесу снижают арендные ставки в преддверии осеннего локдауна

С января по июнь 2021 года стоимость аренды торговых помещений в зависимости от площади, места расположения и технических характеристик снизилась, в среднем, на 10%, сообщает UBR.

Об этом рассказал гендиректор группы консалтинговых и оценочных компаний "Увекон" Владимир Шалаев.

Эксперт отметил, что по итогам июня на рынке коммерческой недвижимости наблюдалось снижение цены аренды офисных помещений в среднем на 0,8%, на торговые площади – на 10%, зато аренда складских помещений подорожала в среднем на 3,1%.

Цена аренды торговых помещений:

Цена аренды офисов:

Цены аренды складов:

Что касается объектов, выставленных на продажу, то за 6 месяцев 2021 года по всей Украине офисы подорожали в среднем на 8,4%, стоимость помещений под торговлю снизилась на 7,5%, стоимость складских помещений выросла в цене на 8,6%.

В то же время в крупнейших украинских городах – Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове – наблюдался рост цен на офисные и складские помещения, а стоимость торговых объектов выросла лишь в Днепре:

в Киеве за полгода стоимость офисов выросла в среднем на 18,4% до $2269,5/м2 (аренда подорожала на 13,3% до $18,7/м2);

в Одессе рост цен составляет 13% к $1162,8/м2 (аренда увеличилась в цене на 2,8% до $11/м2);

в Харькове – на 15,4% до $1016,1/м2 (аренда увеличилась на 9% до $9,7/м2), Днепре – на 13,9% до $962,9/м2 (аренда выросла на 3,6% до $8,7/м2);

во Львове – на 28,7% до $1209,9/м2 (аренда выросла на 8,1% до $9,3/м2).

Стоимость офисов в продаже:

Стоимость торговых помещений в Киеве почти не изменилась: рост цен составляет в среднем на 0,4%, до $2381,4/м2 (аренда увеличилась на 1,3% до $24/м2), в Днепре торговые площади подорожали в среднем на 7,3% до $1051,4/м2 (аренда прибавила в цене 7% до $15,2/м2).

В Одессе, Харькове и Львове наблюдалось снижение стоимости торговой недвижимости на 24,6% (до $1184,2/м2), 9,5% (до $1050,3/м2) и 6,7% (до $1464,9/м2) соответственно.

Зато аренда торговых помещений в Одессе выросла на 22,8% до $18,3/м2, в Харькове стоимость аренды снизилась на 8,1% до $15,9/м2, а во Львове стоимость аренды выросла на 1,7% до $17,6/м2.

Стоимость торговых помещений в продаже:

Владимир Шалаев акцентировал внимание на том, что наибольший ценовой скачок произошел в сегменте складских помещений.

По его словам, больше всего подорожали склады:

во Львове – на 39,6% до $342,7/м2 (стоимость аренды выросла на 10,5% и составляет $4,2/м2);

Киеве – на 30,8% до $552,7/м2 (стоимость аренды увеличилась на 8,3% до $5,2/м2);

Днепре – на 29,5% до $186,8/м2 (стоимость аренды выросла на 26,9% до $3,3/м2).

"В Харькове рост цен на склады был более умеренным и за 6 месяцев текущего года составил лишь 6,7% – до $204,9/м2 (аренда подорожала на 24,1% до $3,6/м2). В Одессе стоимость этой недвижимости осталась без изменений и составила $229,6/м2 (аренда увеличилась в цене на 8,8% до $3,7/м2" , – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в этом году в зависимости от сегмента, формы собственности (продажа/аренда) и от площади объекта, рынок коммерческой недвижимости подстраивался под имеющийся спрос и другие сопутствующие обстоятельства.

Касательно ситуации в сегменте складской недвижимости, то стремительный рост цен эксперт объяснил имеющимся дефицитом профессиональных и полупрофессиональных помещений.

"По нашим данным уровень спроса в зависимости от региона, состояния помещений и востребованной площади на 30-50% превышает предложение. Именно поэтому стоимость складских помещений стремительно пошла вверх" , – подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, к концу года ситуация на рынке коммерческой недвижимости будет зависеть прежде всего от уровня инфляции и возможного введения жесткого карантина.

"Например, в сегменте стрит-ритейла в случае нового локдауна возможно дальнейшее снижение цен в пределах 5-10%. В сегменте офисной недвижимости, выставленной на продажу, цены будут стабильными с незначительным снижением стоимости на 3-5%, в зависимости от площади, локации, технического состояния объекта. Зато стоимость складских помещений может вырасти на дополнительных 7%" , – подытожил эксперт.

Цены складских помещений в продаже: