Пенсии украинцев можно повысить в два раза – Шмыгаль

В Украине анонсировали введение соцпакетов с накопительными пенсиями в 2023 году для бюджетников, что, по замыслу правительства, станет переходом к полноценной накопительной системе. Новшество позволит повысить пенсии вдвое, так как система будет работать в дополнение к существующей солидарной, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Чиновник отметил, что иного механизма, кроме как введения второго накопительного уровня государственной пенсионной системы, для увеличения выплат вдвое нет.

"Мы ни в коем случае не отказываемся от солидарной пенсионной системы, от индексации, постоянного повышения выплат для пенсионеров" , - добавил Шмыгаль.

Премьер пояснил, что накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать граждане.

Шмыгаль добавил, что опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии распространят на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.

Также чиновник рассказал, что в Кабмине уже провели учредительное заседание рабочей группы по развитию накопительной пенсионной системы в Украине. И теперь правительство надеется, что вопросом займется парламент после возвращения с летних каникул, и народные депутаты примут в 2021 году соответствующие первые законопроекты.

Что такое накопительный уровень

Как пояснил министр финансов Сергей Марченко в своем Facebook, при накопительном уровне на пенсионный счет поступают отчисления с вашей зарплаты.

"Пенсионные накопления не лежат просто на счете, они приносят доход. Затем вы получите в виде накопительной пенсии все средства, которые в течение жизни аккумулируются на пенсионном счете: взносы плюс инвестиционный доход. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер" , - рассказал чиновник.

По словам Марченко, для защиты средств на пенсионных счетах государство на первом этапе "будет играть ведущую роль в предоставлении услуг".

"Планируем создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирования вкладов этого фонда будет стопроцентным" , - рассказал министр.

Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной, подчеркнул чиновник и добавил, что следующим этапом станет осуществление добровольного пенсионного страхования с привлечением негосударственных пенсионных фондов.

Автор: Владимир Костырин