Умер бывший премьер Украины и первый глава СБУ

В четверг, 5 августа, стало известно о смерти бывшего премьер-министра Украины и первого председателя Службы безопасности (СБУ) Евгения Кирилловича Марчука. У государственного деятеля остановилось сердце, сообщает Обозреватель.

Мужчине было 80 лет. Трагической вестью поделилась в Facebook его жена – журналист и общественно-культурный деятель Лариса Ившина.

"Черный день... умер ЕК... Остановилось сердце", – коротко написала она.

Отметим, что Евгений Марчук был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994-го (ведь его предшественник Николай Голушко был исполняющим обязанности). Марчук руководил правительством Украины с марта 1995-го по май 1996 года, а с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.

Также он имел звание генерала армии Украины. С ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.