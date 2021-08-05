Кравчук заявил, что на него совершили покушение

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что в 1994 году во время подготовки ко второму туру президентских выборов на него совершили покушение, сообщает Левый берег.

"Я никогда об этом не говорю, но на меня было совершено покушение. Это было во время подготовки ко второму туру президентских выборов 1994 года. Тогда в Харькове на меня напал убийца с ножом. Спас мне жизнь охранник.

Потом, уже после завершения моей каденции, Кучма узнал о том, что Россия ведет против меня серьезную работу, мне поступают угрозы, он дал распоряжение СБУ и выделил мне дополнительную охрану. Россияне планировали снять меня с поезда (я ездил поездом по областям) и доставить в Москву, чтобы я снял свою подпись с Беловежских соглашений, денонсировал их" , - признался первый президент.

Кравчук не знает, кто был заказчиком.

"Об этом знала СБУ, и знал Кучма. От него это пошло".

Он сказал: