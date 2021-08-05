В метро Киева обнаружили подозрительный предмет, закрыли 2 станции
В столичном метрополитене обнаружили подозрительный предмет, из-за чего пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
На место происшествия уже прибыли правоохранители, которые проводят осмотр подозрительного предмета и обеспечивают безопасность среди пассажиров метро.
О возобновлении работы станций "Золотые ворота" и "Театральная" будет сообщено позже.