В метро Киева обнаружили подозрительный предмет, закрыли 2 станции

В столичном метрополитене обнаружили подозрительный предмет, из-за чего пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Киевского метрополитена.

На место происшествия уже прибыли правоохранители, которые проводят осмотр подозрительного предмета и обеспечивают безопасность среди пассажиров метро.

О возобновлении работы станций "Золотые ворота" и "Театральная" будет сообщено позже.