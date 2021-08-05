В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, в Украине 5-6 августа в отдельных регионах ожидаются грозы и сильные шквалы ветра, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, непогоду﻿ прогнозируют в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях - грозы, днем местами град и шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

Ночью 6 августа в Карпатах будут сильные дожди. Объявлен II уровень опасности.

Кроме того, 5 августа в восточных, Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.