Украинский боксер вышел в финал Олимпиады-2020

Украинский боксер Александр Хижняк победил представителя Филиппин Эумира Марсиаля в полуфинале Олимпиады в Токио со счетом 3:2 и поборется за "золото" в решающем поединке. Таким образом наш соотечественник обеспечил себе "серебро", сообщает Обозреватель.

Отметим, что перед стартом боксерского турнира букмекеры считали Хижняка фаворитом соревнований в средней весовой категории. Коэффициент на его победу составлял 1,57.

Напомним, что на старте Игр Александр разгромил японца Юито Мориваки со счетом 5:0, а в четвертьфинале уверенно победил доминиканца Седено Мартинеса с результатом 4:1.