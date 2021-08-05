В метро Киева взрывчатку не нашли, все станции снова открыты

В метро Киева взрывчатку не нашли, все станции снова открыты
Фото: Facebook

В столичном метрополитене не обнаружили взрывчаток или других угроз пассажирам. Теперь все станции метро работают в обычном режиме. 

Об этом сообщает пресс-служба ﻿Киевского метрополитена. 

Сегодня правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в переходе между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Переход перекрыли, а на место происшествия прибыли полицейские. 

Правоохранители не обнаружили никаких угроз, поэтому метро восстановило работу в обычном режиме. 

"После проведенной проверки каких-либо опасных веществ не обнаружено", - заявили в полиции.
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