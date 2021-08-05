В метро Киева взрывчатку не нашли, все станции снова открыты
В столичном метрополитене не обнаружили взрывчаток или других угроз пассажирам. Теперь все станции метро работают в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Сегодня правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в переходе между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Переход перекрыли, а на место происшествия прибыли полицейские.
Правоохранители не обнаружили никаких угроз, поэтому метро восстановило работу в обычном режиме.
"После проведенной проверки каких-либо опасных веществ не обнаружено", - заявили в полиции.