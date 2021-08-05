В Киеве женщина обокрала иностранного дипломата

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился иностранный дипломат и сообщил, что неизвестные похитили у него кошелек с деньгами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение.

Об этом сообщает Нацполиция.

Как рассказала дознаватель отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Александра Кравчук, правоохранители немедленно начали первоочередные следственные и розыскные действия:

"Мы установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек, в котором были 450 евро и 4000 гривен. После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город", в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана. Это - уроженка Закарпатской области, 2000 года рождения".

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.