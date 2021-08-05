Стала известна причина смерти Евгения Марчука

Евгений Марчук скончался из-за обострения заболеваний, которое произошло вследствие коронавирусной болезни.

Об этом заявили в пресс-службе﻿ СБУ.

В СБУ прокомментировали смерть первого главы ведомства и заявили, что причиной смерти стало обострение заболеваний, от которых он страдал, а также COVID-19 спровоцировал острую сердечно-легочную недостаточность.

В СБУ также отметили вклад Евгения Марчука в создании государства.

"С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - отмечает пресс-служба.

Глава СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив Службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Марчука.