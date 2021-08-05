Стало известно, когда могут уволить Витренко из Нафтогаза

В связи с восстановлением действия предписания НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) касательно увольнения Юрия Витренко с должности главы правления "Нафтогаза", агентство настаивает на его выполнении уже до 11 августа, сообщает Обозреватель.

Шестой апелляционный административный суд во вторник, 3 августа, удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление ОАСК, которое остановило действие предписания.

Глава агентства Александр Новиков заявил, что из-за решения суда предписание НАПК к Кабмину подлежит исполнению.

Посему Новиков направил в Кабинет министров письмо, в котором объясняется, что данный закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания.

Ранее сообщалось, что НАПК обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском против "Нафтогаза" и его главы Юрия Витренко. В ведомстве требуют разорвать контракт с менеджером. Отмечается, что Витренко не может работать в "Нафтогазе" из-за конфликта интересов. Ранее он занимал должность и.о. министра энергетики и фактически влиял на компанию. В ведомстве уже обращались в Кабмин и набсовет компании с тем, чтобы отстранить менеджера от работы, но требование не выполнили.