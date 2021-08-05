Арестович заявил о 9 сценариях обострения в конфликте с Россией

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина рассматривает 9 сценариев возможного обострения конфликта с Россией во время российско-белорусских военных учений "Запад-2021", сообщает Украина 24.

"На данный момент рассматривается 9 возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, еще в апреле осуществлено планирование. Основа ответа на российско-белорусские учения – украинские учения "Совместные усилия-2021", которые календарно как раз приходятся на "Запад-2021", сценарии просчитаны. Нельзя сказать, что мы готовы к обороне по всем параметрам, но я думаю, что Вооруженные силы Украины способны выполнить свои задачи по отражению агрессии по всем 9 сценариям" , - сказал он.

Как отметил Арестович, россияне ограничены в своих силах и средствах, "но у них есть стратегическая инициатива, то есть они выбирают место и время удара, когда им будет нужно".

"Это может быть вторжение ударной группировки, которая будет сформирована во время учения "Запад-2021" на черниговском, сумском и харьковском направлениях. На юге Украины на доступных для десанта направлениях - между Одессой и Херсоном, может быть что-то в Крыму. И, конечно, обострение в зоне ООС. Если так – будет тяжеловато. Математический расчет и анализ показывает, что мы способны отбить агрессию. Новое руководство ВСУ более чем в полной мере отдает себе отчет, какие угрозы перед нами стоят и что с этим делать", - отметил советник украинской делегации в ТКГ.

Напомним, совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. В Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.