Почему живот худеет в последнюю очередь

Вторым по популярности вопросом среди худеющих является интерес к тому, почему живот всегда худеет последним (первый вопрос: как похудеть максимально быстро). Наиболее простым ответом станет то, что на животе обычно расположено больше жировых запасов — однако это не единственная причина, сообщает Фитсевен.

За запасание жира именно на животе отвечают сразу несколько гормонов — в частности, при нарушении нормальной выработки инсулина, тестостерона, кортизола или эстрогена организм может увеличить запасание лишних калорий в абдоминальный жир.

Среди причин, влияющих на то, что жир с живота всегда уходит в последнюю очередь, можно отметить как влияние гормонального фона, так и существенные объемы жира именно в абдоминальной области. Кроме этого, наличие жира на животе обычно связано с нарушением чувствительности к инсулину.

Жир в организме человека делится на три принципиально отличающихся друг от друга типа. Подкожный жир (мягкий на ощупь) запасается непосредственно под кожей и обычно накапливается на конечностях, на лице, на ягодицах и на внешней стороне животе. Но внутри живота залегает висцеральный жир.

Висцеральный жир в буквальном смысле выталкивает живот вперед, придавая фигуре шарообразную форму. Плюс, он активно участвует в обмене веществ, регулируя объемы вырабатываемого гормона лептина — который, в свою очередь, связан с формированием чувства насыщения от еды.

Плюс, в нижней части живота способен запасаться так называемый “гормональный” жир. Исследования говорят о том, что у мужчин он может накапливаться при низком уровне тестостерона — а у женщин, в противоположность этому, при высоком уровне тестостерона (и низком уровне глобулина).

Почему живот худеет последним: