Штрафы за ГМО могут вырасти в 100 раз

На заседании Правительства 4 августа одобрено законопроект, который предусматривает усиление государственного контроля за использованием ГМО и обращением ГМ-продукции. В ближайшее время проект будет зарегистрирован в Парламенте, сообщает ЛигаБизнес.

Также одобрен законопроект, которым предложено усилить ответственность за нарушения в сфере поведения с ГМО. Среди нововведений законопроекта относительно государственного регулирования в сфере ГМО предусматривается:

разграничить полномочия органов государственной власти с целью устранения дублирования функций;

усовершенствовать систему оценивания рисков ГМО относительно возможного влияния на здоровье человека и окружающую среду;

ввести европейские механизмы государственной регистрации ГМО;

усовершенствовать требования к маркировке ГМ-продукции;

усилить государственный контроль в сфере поведения из ГМО, а также установить ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

В соответствии с законопроектом относительно усиления ответственности в сфере поведения с ГМО предусматривается:

увеличение размера санкции в виде штрафа в зависимости от вида нарушения до уровня:

- для граждан - от 3 400 до 5 100 грн (на сегодня - от 85 до 136 грн);

- для должностных лиц - от 3 400 до 17 000 грн (на сегодня - от 119 до 170 грн);