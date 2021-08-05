В США предлагают разрешить въезд только вакцинированным
Соединенные Штаты планируют разрешить въезд только вакцинированным от коронавируса иностранным туристам. Введение такого правила на данный момент рассматривают в Белом Доме.
Согласно плану, почти все иностранцы должны быть полностью привитыми от COVID-19.
В статье говорится, что межведомственная рабочая группа уже начала разрабатывать план
"последовательной и безопасной политики международных поездок". Он будет предусматривать введение новых правил в отношении иностранных граждан.
Поэтому в Белом Доме намерены требовать от туристов из других стран подтверждение о вакцинации, когда они будут прибывать в США после снятия карантинных ограничений.
"Сейчас необходимо разработать политику и процесс планирования, к которым следует подготовиться, когда наступит время для перехода на эту новую систему", – цитирует издание представителя Белого Дома.