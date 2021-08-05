Жители Донбасса должны определиться, русские они или украинцы – Зеленский

Для решения ситуации на Донбассе важно, чтобы жители оккупированной его части самоидентифицировались и сами себе ответили на вопрос — "кто ты", ты с Россией или с Украиной. Об этом в эксклюзивном интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Канал Дом.

"Есть выражение: "Человек находится в шпагате". Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты русский, ты в России (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя) или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты — гость?", — сказал президент.

Он акцентировал, что Донбасс никогда не будет российской территорией.

"Просто никогда. Неважно, сколько это [будет] оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом — и стена рухнет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом. Это невозможно", — подчеркнул Зеленский.

В связи с этим жителям оккупированной территории уже сегодня важно самоопределиться.

"Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", — большая ошибка оставаться жить на Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, будет все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет", — добавил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что "никто никого выгонять не будет" , это должно быть самостоятельное решение человека.

"Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков — если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно", — сказал Зеленский.