В Ровно подожгли автомобиль депутата областного совета

В Ровно ночью 5 августа подожгли автомобиль депутата областного совета, сообщает Деловая столица.

О возгорании автомобиля на улице Андрея Мельника правоохранителям около трех ночи сообщили спасатели. Внедорожник Audi Q5 был припаркован во дворе многоэтажки на стоянке.

"Принадлежит автомобиль 39-летней ровнянке, а пользуется им родной брат — 50-летний житель областного центра, депутат областного совета" , — отметили в полиции.

Огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек машины.

Огонь повредил покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — "Умышленное повреждение имущества путем поджога".

"Полицейские проверяют различные версии, в том числе связанную с депутатской деятельностью потерпевшего" , — говорят в ГУНП.

Полицейские проверяют различные версии совершения преступления

По информации местного издания "Ровенские новости", автомобилем пользовался депутат облсовета Руслан Потапчук. Сам он рассказал, что связывает поджог со своей политической и депутатской деятельностью в областном совете.