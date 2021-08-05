В Ровно подожгли автомобиль депутата областного совета

В Ровно ночью 5 августа подожгли автомобиль депутата областного совета, сообщает Деловая столица.

О возгорании автомобиля на улице Андрея Мельника правоохранителям около трех ночи сообщили спасатели. Внедорожник Audi Q5 был припаркован во дворе многоэтажки на стоянке.

"Принадлежит автомобиль 39-летней ровнянке, а пользуется им родной брат — 50-летний житель областного центра, депутат областного совета", — отметили в полиции.

Огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек машины.

Огонь повредил покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек
Огонь повредил покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — "Умышленное повреждение имущества путем поджога".

"Полицейские проверяют различные версии, в том числе связанную с депутатской деятельностью потерпевшего", — говорят в ГУНП.
Полицейские проверяют различные версии совершения преступления
Полицейские проверяют различные версии совершения преступления

По информации местного издания "Ровенские новости", автомобилем пользовался депутат облсовета Руслан Потапчук. Сам он рассказал, что связывает поджог со своей политической и депутатской деятельностью в областном совете.

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