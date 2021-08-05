Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти первого главы СБУ

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье генерала Евгения Марчука, который сегодня ушел из жизни.

Об этом свидетельствует публикация Президента на Facebook-странице.

"Он был Премьер-министром Украины, министром обороны и главой СБУ. Всю свою жизнь Евгений Кириллович посвятил защите национальных интересов Украины. В частности, он участвовал в урегулировании конфликта с россиянами по острову Тузла. Этот кейс точно является примером крайне эффективной и действенной реакции ответственных политиков на безосновательные, но агрессивные территориальные посягательства со стороны соседей" , - написал глава государства.

Он отметил, что в последние годы Евгений Марчук защищал Украину в Трехсторонней контактной группе. И благодаря его усилиям был установлен режим тишины на Донбассе.