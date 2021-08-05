Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти первого главы СБУ
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье генерала Евгения Марчука, который сегодня ушел из жизни.
Об этом свидетельствует публикация Президента на Facebook-странице.
"Он был Премьер-министром Украины, министром обороны и главой СБУ. Всю свою жизнь Евгений Кириллович посвятил защите национальных интересов Украины. В частности, он участвовал в урегулировании конфликта с россиянами по острову Тузла. Этот кейс точно является примером крайне эффективной и действенной реакции ответственных политиков на безосновательные, но агрессивные территориальные посягательства со стороны соседей", - написал глава государства.
Он отметил, что в последние годы Евгений Марчук защищал Украину в Трехсторонней контактной группе. И благодаря его усилиям был установлен режим тишины на Донбассе.
"Уверен, что огромный опыт Евгения Кирилловича будет служить ориентиром для будущих поколений государственных деятелей, которые ставят интересы Украинского государства превыше всего. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - резюмировал Зеленский.