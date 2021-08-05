В Таиланде за использование солнцезащитного крема будут штрафовать

В Таиланде ввели штрафы за использование солнцезащитного крема. Нарушителям закона придется заплатить до 100 000 тайских батов (около 81 000 грн). Об этом сообщают местные СМИ.

Такое решение было принято Департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений.

Дело в том, что в солнцезащитном креме используются вещества, которые вредны для кораллов.

"Исследования показали, что некоторые химические соединения в солнцезащитных средствах вредны для личинок кораллов, влияя на их репродуктивную систему и вызывая обесцвечивание кораллов", - заявили в Департаменте.

Заплатить штраф придется, если в составе солнцезащитного крема есть один из перечисленных компонентов:

оксибензон;

октиноксат;

4-метилбензилиден камфоры;

бутилпарабен.

Следить за использованием солнцезащитных средств будут официальные лица парка. Ныряльщикам же рекомендуют выбирать солнцезащитные средства на основе оксида цинка, который, как показали исследования, безопасен для морских обитателей.