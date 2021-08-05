Один из киевских мостов частично перекроют на четыре дня

С 21:00 6 августа до 21:00 10 августа на Гаванском мосту частично ограничат движение транспорта, сообщает Киев Трафик.

С 21:00 6 августа до 21:00 10 августа на Гаванском мосту частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает КК “Киевавтодор”.

На Гаванском мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Будут работать в направлении Почтовой площади (с ул. Набережно-Рыбальской на ул. Набережно-Крещатицкую).

Основную часть работ запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.