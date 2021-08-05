Украинские школьники будут ездить на автобусах ЗАЗ

Украинские школьники будут ездить на автобусах, которые собирают на Запорожском автомобильном заводе. Предприятие выиграло очередной тендер на производство школьных автобусов для общин Запорожской и Черниговской областей, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". По словам председателя правления "ЗАЗ" Николая Евдокименко, завод победил в тендерах и со временем начнет строительство очередной партии автобусов ЗАЗ A08 "Школьный". Первыми новые машины получат общины Запорожской и Черниговской областей, а на очереди еще участие в тендере в Черкасской области.

В этом году в планах предприятия собрать более 160 автобусов, из которых 75 будут перевозить украинских школьников. Источник: zaz.ua

В этом году в планах предприятия собрать более 160 автобусов, из которых 75 будут перевозить украинских школьников. Модель ЗАЗ А08 "Школьный" имеет удобные кресла для детей разного возраста, отдельные места для сопровождающих, и учитывает все требования инклюзии, в частности, в салоне могут быть установлены гидравлические подъемники и пандусы.

Модель ЗАЗ А08 "Школьный" имеет удобные кресла для детей разного возраста. Источник: zaz.ua

Напомним, что в январе этого года предприятие передало последние 6 из 30-ти новых школьных автобусов, которые были приобретены Запорожской облгосадминистрацией в 2020 году.