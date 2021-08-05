Андре Тан назвал топ-5 признаков вещей, которые не в тренде
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что первыми признаками плохих вещей являются слишком тонкая ткань, излишний декор и неудачная длина изделия. Кроме того, испортить образ может посадка, сообщает Обозреватель.
Эксперт рекомендует обращать внимание на детали и развивать вкус. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.
Силуэт и фасон
- Когда вещи сидят на вас в обтяжку, это не украшает. Важно, чтобы между телом и одеждой было пространство хотя бы в 1-2 см. Это придаст образу легкости. Как минимум, сочетайте прилегающий силуэт с оверсайзом.
Крой
- Мода циклична и возвращается как в одежде, так и обуви. Но это не значит, что пора делать забег на бабушкину антресоль. У современных вещей в винтажном стиле крой совершенно другой.
Ткань
- Слишком тонкая ткань – будь-то хлопок или трикотаж – способна испортить любую фигуру, подчеркнуть неровности кожи и белье. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству вещей.
Излишний декор
- Стразы, пайетки, аппликации, бусины и другой декор сразу выдают год, в котором вы купили вещь. Обычно такие предметы актуальны только один сезон. По словам Тана, чем меньше декора, тем больше сезонов вы будете носить вещь.
Длина изделия и посадка
- Обращайте внимание на длину во всем: рукава, брюки, верхняя одежда. Например, рукав в три четверти – признак устаревшей вещи. Лучше будет его обрезать или закатывать до длины выше локтя. Пальто до колен также выдает несовременность кроя – более актуальными станут варианты длины миди или макси.