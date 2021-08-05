НБУ обязал коллекторов зарегистрироваться для продолжения работы

Национальный банк напоминает компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости вовремя подать документы для регистрации до 13 августа 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня представления полного пакета документов. По результатам рассмотрения документов НБУ обязательно сообщает заявителей об успешной регистрации или об отказе в регистрации, добавили в пресс-службе.

В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.

Напомним, требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".