Суд вынес приговор боевику, который обстреливал позиции украинских военных

По материалам контрразведки СБУ суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы. Боевик оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник признан виновным по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.