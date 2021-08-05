Оккупанты обстреляли многоэтажку на Донбассе, есть пострадавшие
Российские оккупационные войска обстреляли многоэтажку в Красногоровке Донецкой области, в результате чего получил ранения один местный житель. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, сообщает Деловая столица.
Прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной, сообщил он.
"Раненый мужчина — местный житель 1965 года", — написал Кириленко.
На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.