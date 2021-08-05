Кравчук назвал главную ошибку своего президенства

Леонид Кравчук назвал доверие к России своей главной ошибкой во время пребывания на посту президента. Такое заявление первый президент Украины сделал в интервью изданию Левый берег﻿.

﻿"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеке, к архивам, которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится в конце-концов", - заявил Леонид Кравчук.

Кравчук отмечает, что надеялся на дипломатический подход к построению отношений с соседними странами от России. Однако она и дальше продолжала применять только силовой компонент.

"Она осталась такой, какой была. А я знал много того, с чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", - сказал Кравчук.

Вместе с тем Леонид Кравчук отметил и свое главное достижение - Беловежское соглашение.