Взрыв на шахте: количество жертв выросло

Глава профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что в больнице Краматорска умерли еще двое горняков, пострадавших при взрыве на шахте в пгт. Удачное Донецкой области, сообщает Корреспондент.

"Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв на шахте в Донецкой области произошел 31 июля около 5 утра, пострадали 10 горняков.