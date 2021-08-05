Часть украинцев смогут оформить пенсию без справок о доходах

В случае утери документов о заработной плате и невозможности их восстановить, украинцы могут уходить на пенсию устанавливая заработную плату за конкретный период без поисков своих бывших работодателей, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в "Порядке определения заработной платы (дохода) для назначения пенсии в случае потери документов о ее начислении и выплате", утвержденным постановлением Кабинета министров Украины № 919.

Это касается периодов трудовой деятельности до 01 января 2004 года — когда вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV (с изменениями).

В каких случаях можно обойтись без утерянной справки о доходах:

если утрачены первичные документы о начислении и выплате предприятиями, учреждениями, организациями заработной платы (дохода) в связи со стихийным бедствием, авариями, катастрофами или по другим независящим от лица, которое обращается за назначением пенсии, обстоятельств;

если страховой стаж лица, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, то есть когда законодательством предусмотрена обязательность предоставления справки о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года;

для подтверждения заработной платы (дохода), полученного только по основному месту работы;

для назначения пенсии, а не для ее перерасчета.

Что делать, если предприятия больше нет:

В случае если предприятие, учреждение, организация ликвидированы, а документы в орган высшего уровня или архивным учреждениям не переданы зарплата определяется исходя из минимальной тарифной ставки (должностного оклада) по соответствующей или аналогичной профессии (должности), предусмотренной соответствующим отраслевым соглашением, за календарный год, предшествующий году, с которого назначена пенсия.

При этом коэффициент заработной платы (дохода) застрахованного лица определяется исходя из размера средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики Украины, за месяц, за который рассчитывается заработная плата, календарного года, предшествующего году, с которого назначена (пересчитана) пенсия.

Как будут определять зарплату без справки:

Заработная плата (доход) для назначения пенсии за период страхового стажа застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа, начиная с 1 января 1998 года определяется по данным Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

То есть, если человек с 01 января 1998 года работал официально, платил налоги со своих доходов в бюджет государства, работодатель подавал персонифицированные отчеты в ПФУ, то тогда он сможет получить информацию о своей заработной плате.